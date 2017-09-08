Суд арестовал имущество Запорожского алюминиевого комбината

Суд наложил арест на все имущество Запорожского алюминиевого комбината (ЗАлК), сообщила пресс-служба прокуратура Запорожской области.

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«С целью недопущения хищения государственного имущества и уничтожения предприятия следователем, прокуратурой и судом было принято решение о наложении ареста на все имущество Запорожского алюминиевого комбината», - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас под процессуальным руководством прокуратуры области находится уголовное производство, открытое в 2016 году по факту присвоения должностными лицами ОАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат» имущества предприятия. По данным прокуратуры, предприятию был нанесен ущерб в особо крупных размерах, в сумме более 5 млн грн.

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Справка УНИАН. Запорожский производственный алюминиевый комбинат (ЗАлК) ранее был единственным в Украине производителем первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

В апреле 2011 года комбинат приступил к завершению консервации остававшихся действующими мощностей электролизного цеха и объявил о прекращении выпуска первичного алюминия из-за его убыточности, в частности, ввиду высоких тарифов на электроэнергию. В настоящее время мощности по производству алюминия на комбинате законсервированы, первичный алюминий не производится. Кроме того, в последние годы ЗАлК ликвидировал глиноземное производство и прекратил выпуск глинозема.

В 2014-2015 годах государство с помощью судов вернуло под свой контроль 68,01% акций комбината. Основанием для возврата акций в госсобственность стало то, что предыдущий собственник пакета акций российская компания «РУСАЛ» довела предприятие до плачевного состояния и не выполнила инвестиционные обязательства.