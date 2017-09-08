В Украине ускорился рост цен производителей промпродукции

Рост цен производителей промышленной продукции в Украине в августе 2017 года в годовом выражении, по сравнению с августом 2016 года, ускорился до 23,6% с 23,3% месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, по сравнению с предыдущим месяцем, июлем 2017 года, цены производителей промпродукции в августе выросли на 0,4%.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, цены производителей промпродукции выросли на 8,4%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, рост цен производителей промышленной продукции в Украине в июле 2017 года в годовом выражении, по сравнению с июлем 2016 года, замедлился до 23,3% с 26,3% месяцем ранее.