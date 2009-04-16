"Укрцемент" снизил производство

Предприятия "Укрцемента" в январе-феврале текущего года снизили производство цемента на 61,7% по сравнению с аналогичным показателем 2008 года – до 587 тыс. тонн

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации "Укрцемент".

Как указывается в сообщении, в январе-феврале т.г. темпы роста производства цемента по отрасли по сравнению с аналогичным периодом 2008 года снизились на 58,74% – до 689,3 тыс. тонн.

При этом предприятия ассоциации в феврале т.г. к январю 2009 года увеличили производство цемента на 75,7%, к февралю 2008 года – снизили на 56%.

Темпы роста производства цемента по отрасли в феврале т.г. по сравнению с февралем 2008 года упали на 58,5%, а по сравнению с январем 2009 года – выросли на 71,1%.

Объемы производства клинкера за январь-февраль т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2008 года предприятия «Укрцемента» снизили на 55,3% – до 552 тыс. тонн.

По отрасли за аналогичный период объемы производства клинкера снизились на 59,9% – также до 552 тыс. тонн.

При этом в феврале объемы производства клинкера предприятиями «Укрцемента» по сравнению с январем 2009 года выросли на 0,4%, а по сравнению с февралем 2008 года – снизились на 55,3%, по отрасли – соответственно выросли на 0,4% и снизились на 59,9%.

В феврале рост производства цемента обеспечили «Подольский цемент», «Ивано-Франковскцемент», Криворожское производство «ХайдельбергЦемент Украина».

В ассоциации отметили, что в феврале по отрасли было реализовано 437 тыс. 565 тонн цемента, что на 61,2% меньше, чем в феврале 2008 года (1 126 604 тонн), в том числе по предприятиям ассоциации – меньше на 59,1%.

Потребление цемента в феврале т.г. в Северном регионе Украины составило 27,9%, в Западном – 23,9%, в Южном – 20,1%, в Восточном – 15,6%, в Центральном – 12,6%.

В феврале экспорт составил 6,8% общего объема реализации продукции, доля навального цемента – 90,2%, в таре – 9,8%. При этом доля навального цемента в реализации на внутреннем рынке за февраль составила 78,9%, в таре – 21,1%.

Справка УНИАН. Украинская ассоциация предприятий и организаций цементной промышленности "Укрцемент" создана в январе 2004 года путем реорганизации Украинского концерна предприятий и организаций цементной и асбестоцементной промышленности "Укрцемент" и стала его правопреемницей.

В 2007 году в состав ассоциации вошли шесть предприятий: ООО «Востокцемремонт», ПИИ «Тебодин Украина», ООО ИИ «Дикергофф Украина», ООО «Холдинговая компания «Укрбетон», ООО «Кривбасс Бетон», ООО «Стройиндустрия».

30 мая т.г. ассоциация приняла решение о выходе из состава «Всеукраинского союза производителей строительных материалов и изделий».

В настоящее время ассоциация «Укрцемент» насчитывает 26 членов.