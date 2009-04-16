Херсонская ОГА инициирует возбуждение дела против директора ХМЗ

Херсонская областная государственная администрация предоставила в областную прокуратуру материалы относительно необходимости возбуждения уголовного дела против директора ООО «Херсонский машиностроительный завод» Сергея ГРИСЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было объявлено сегодня на заседании комиссии по вопросам контроля над состоянием погашения задолженности по зарплате в области, которое состоялось в облгосадминистрации под руководством председателя комиссии, заместителя председателя ОГА Ларисы ОЛЕНЬКОВСКОЙ.

Как отметила Л.ОЛЕНЬКОВСКАЯ, на данное время уже исчерпаны все другие средства влияния на руководство этого предприятия, которое нарушает действующее законодательство относительно выплаты работникам зарплаты.

Учитывая это, территориальная государственная инспекция труда в Херсонской области подготовила материалы по выявленным на ХМЗ нарушениям законодательства. Эти материалы за подписью председателя облгосадминистрации Бориса СИЛЕНКОВА направлены в прокуратуру области.

В частности, ОГА ставит перед прокуратурой вопрос о возбуждении против директора ООО «Хрсонский машиностроительный завод» уголовного дела по статье 175 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность должностного лица предприятия, учреждения, организации (независимо от формы собственности) за безосновательную, преднамеренную задержку заработной платы и других установленных законом выплат.

Справка УНИАН. С начала февраля работники ХМЗ проводят акции протеста, требуя выплаты 5,5 млн. грн. долга по зарплате. 3 февраля они захватили административное здание завода, а 2 марта – одно из помещений ОГА.

20 марта председатель Херсонской ОГА Б.СИЛЕНКОВ и директор ХМЗ С.ГРИСЮК подписали меморандум об утверждении бизнес-плана возобновления производственной деятельности предприятия и социальной защите его работников.

Согласно меморандуму, возобновить производство на ХМЗ планируется в апреле, и довести его до докризисного уровня до конца текущего года. Так, в 2009 году предприятие планирует выпустить продукции на сумму 169,553 млн. грн., в частности, 215 комбайнов «Славутич» на сумму 156,950 млн. грн.

Также администрация ХМЗ планирует привлечь к работе необходимое количество работников и обеспечить рабочие места на уровне 2008 года.