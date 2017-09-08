Правоохранители задержали трех подозреваемых в хищении 40 миллионов "Укрхимтрансаммиака"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 8 сентября под процессуальным руководством прокуроров САП задержали трех человек по подозрению в завладении и легализации более 40 млн грн средств государственного предприятия «Укрхимтрансаммиак».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе НАБУ в этот же день их уведомили о подозрении.

"В частности, исполняющего обязанности директора ГП «Укрхимтрансаммиак» подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), двух руководителей частных предприятий, задействованных, по данным детективов, в схеме завладения средствами ГП и их дальнейшей легализации, подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в течение 2014 года указанные лица вступили в преступный сговор с целью завладения средствами, которые предназначались для выполнения работ по техническому переоснащению локальных систем оповещения населения, проживающего в 2,5-километровой зоне от оси украинского участка магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

Установлено, что основная часть средств была перечислена на условиях предоплаты на счета подконтрольных предприятий, а затем использована подозреваемыми для собственных нужд.

"Сейчас продолжаются обыски в административном здании ГП «Укрхимтрансаммиак», офисных помещениях частных предприятий, жилье подозреваемых, осуществляются другие неотложные следственные действия, направленные на сбор дополнительной доказательной базы и установление других возможных участников преступной схемы", - сообщили в НАБУ.

Правоохранители будут ходатайствовать перед судом об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13,6 млн грн каждому.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в феврале 2016 года.