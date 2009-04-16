Промпроизводство в еврозоне снизилось

В феврале 2009 года промышленное производство в странах зоны евро снизилось на 2,3% по сравнению с январем 2009 года, в ЕС-27 – на 1,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с февралем 2008 года в феврале 2009 года промышленное производство снизилось на 18,4% в зоне евро и на 17,5% – в ЕС-27.

В феврале 2009 года по сравнению с январем 2009 года производство в энергетическом секторе снизилось на 1,0% в еврозоне и на 1,3% – в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов снизилось на 2,4% в зоне евро и на 2% – у ЕС-27, товаров непродолжительного использования – на 1,4% в зоне евро и на 1,1% – в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров снизилось на 3% в еврозоне и на 2,3% – в ЕС-27. Производство в сфере товаров длительного использования снизилось на 4,3% в еврозоне и на 2,9% – в ЕС-27.

В феврале рост промышленного производства по сравнению с январем зарегистрирован лишь в Португалии (2,4%), Греции (1,7%) и Польше (0,4%).

Наибольшее снижение продемонстрировали Литва (-4,1%), Эстония (-3,6%), Италия (-3,5%) и Германия (-3,2%).

В феврале 2009 года по сравнению с февралем 2008 года производство в энергетическом секторе снизилось на 3,6% в еврозоне и на 3,5% – в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов снизилось на 24,2% в еврозоне и на 23,7% – в ЕС-27, производство в сфере товаров непродолжительного использования снизилось на 6,3% в еврозоне и на 5,4% – в ЕС-27, производство в сфере капитальных товаров снизилось на 24,7% в еврозоне и на 23,7% – в ЕС-27. Производство в сфере товаров длительного использования снизилось на 22,1% в еврозоне и на 21% – в ЕС-27.

В феврале 2009 года промышленное производство снизилось по сравнению с февралем 2008 года во всех странах-членах. Наибольшее снижение зарегистрировано в Эстонии (-30,2%), Латвии (-24,2%) и Испании (-22,0%).

В январе 2009 года, по уточненным данным, промышленное производство снизилось на 2,4% в зоне евро и на 2,3% – в ЕС-27.

Справка УНИАН. С 1 января 2009 года в зону евро входят 16 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр и Словакия.