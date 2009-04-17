Прибыль Google выросла

Чистая прибыль американской компании Google, которая владеет самым популярным в мире одноименным интернет-поисковиком, в первом квартале 2009 года выросла на 9,2% - до 1,42 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

За тот же промежуток в предыдущем году чистая прибыль Google составила 1,31 миллиарда долларов.

При этом выручка, составившая в первом квартале 2009 года 5,5 миллиарда долларов, впервые с 2004 года, когда Google стала публичной компанией, снизилась по сравнению с предыдущим кварталом.

В четвертом квартале 2008 года Google заработала 5,7 миллиарда долларов, таким образом, снижение объема выручки составило около 3%.

"Нет компаний, защищенных от рецессии. Мы чувствуем на себе ее воздействие", - прокомментировал финансовые итоги квартала генеральный директор Google Эрик Шмидт.

Аналитики отмечают, что росту чистой прибыли при снижении выручки во многом способствовала удачная политика компании в области минимизации расходов. В частности, в 2008 году основатели корпорации Google Сергей Брин и Ларри Пейдж и ее генеральный директор Эрик Шмидт получили зарплату в 1 доллар, а также отказались от начисления премий и бонусов.