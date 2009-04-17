Поисковый портал Яндекс предложил Сбербанку "золотую акцию", стремясь таким образом хочет гарантировать государству, что контроль в компании не достанется иностранцам, cообщает k2kapital со ссылкой на газету Ведомости.

По данным издания, окончательное решение по этой сделке пока не принято, пока такая схема находится только на стадии обсуждения. Предполагается, что в реализации этого соглашения государство вместе с "золотой акцией" получит право вето на сделки и на ряд других решений, перечень которых прописывается в акционерном соглашении. По словам одного из менеджеров поисковика, головная компания Яндекса — Yandex NV зарегистрирована в Голландии, поэтому Сбербанк получит одну голландскую акцию.