Минтопэнерго не против: химпредприятиям можно

Министерство топлива и энергетики Украины не против разрешения химическим предприятиям - производителям азотных минеральных удобрений закупать импортный газ по договорам с нерезидентами Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сегодня на пресс-конференции.

«Если предприятия смогут найти, у кого они смогут закупать газ дешевле, то пусть покупают дешевле. Мы согласовали проект этого постановления и, очевидно, сейчас идет его чисто редакционная правка», - сказал он.

При этом министр добавил, что в случае закупки газа украинскими химпредприятиями у нерезидентов, доходы НАК «Нафтогаз Украины» не уменьшатся. «Поскольку транспортировать этот газ и получать оплату за транспортировку все равно будет «Нафтогаз», - пояснил Ю.ПРОДАН.

Также министр добавил, что закупка газа химпредприятиями у нерезидентов будет подразумевать договоренность «Нафтогаза» и «Газпрома» о корректировке поставок газа.

Как сообщал УНИАН, по сообщению пресс-службы Министерства промышленной политики Украины, Кабинет министров утвердил перечень предприятий - производителей азотных минеральных удобрений, которым разрешается осуществлять закупку импортного природного газа, используемого в качестве технологического сырья, непосредственно у газодобывающих компаний по отдельным договорам с нерезидентами Украины.

Целью разработки и принятия такого решения является улучшение финансово-экономических показателей работы химических предприятий, сохранение конкурентоспособности азотных минеральных удобрений отечественного производства и создание благоприятных условий для осуществления мероприятий по внедрению современных энергосберегающих технологий для обеспечения последующего развития промышленных предприятий химического комплекса Украины.

После чего «Нафтогаз Украины» заявил, что закупка любых объемов газа отдельными предприятиями-производителями азотных минеральных удобрений у газодобывающих компаний по отдельным договорам с нерезидентами Украины приведет к нарушению газового баланса Украины и Российской Федерации.