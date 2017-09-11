"Антонов" продолжает сотрудничать с российской авиакомпанией - журналист

Сотрудники госпредприятия «Антонов» намерены продолжать обслуживание российской грузовой авиакомпании «Волга-Днепр», которая выполняет, в числе прочих, заказы Минобороны России.

Об этом на своей странице в Facebook со ссылкой на источник сообщил журналист Роман Бочкала.

По его словам, сотрудники «Антонова» летят на два месяца в Ульяновск, где находится штаб-квартира "Волги-Днепр" с целью продлить ресурс российским Ан-124 «Руслан».

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«Они основа парка вражеской компании «Волга-Днепр». Без наших «Русланов» "Волга-Днепр" просто станет. А ведь в сентябре 2016-го госпредприятие «Антонов» заявило о том, что до конца года свернет сотрудничество с «Волга-Днепр». Вот тебе и свернули… По данным моего источника, за время войны специалисты «Антонова» как минимум уже дважды выезжали в РФ с подобными целями», – пишет журналист.

По информации источника журналиста, россияне платят «солидные деньги» за обслуживание самолетов.

«У меня вопрос. Знают ли в СБУ об этих поездках? Не нарушают ли они санкций? Можно ли исключить попытки вербовки украинских авиаконструкторов, главный капитал которых – мозги, сотрудниками ФСБ? Разве можно во время войны с Россией летать в Россию, чтобы продлевать жизнь российским самолетам?! Да, самолеты не военные. Но без транспорта не обходится ни одна военная компания», – написал Бочкала, отметив, что официально было неоднократно заявлено о прекращении сотрудничества «Антонова» с РФ.

«Готовлю официальный запрос с требованием подтвердить или опровергнуть данную информацию», – добавил он.