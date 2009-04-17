Суд продлил процедуру санации «Ривнеазота»

Хозяйственный суд Ривненской области продлил процедуру санации ОАО «Ривнеазот» до октября т.г.

Об этом сказано в сообщении АО, обнародованном в системе раскрытия информации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, определение о продлении санации суд вынес 30 марта.

Суд поручил управляющему санациями генеральному директору предприятия Михаилу ЗАБЛУДЕ до 1 августа т.г. подать на утверждение суда предварительно согласованный в установленном порядке комитетом кредиторов план санации предприятия.

Как сообщил УНИАН М.ЗАБЛУДА, повторное продление сроков санации предприятия связано с процедурными вопросами ее проведения.

Он сообщил, что санация проводится в рамках дела о банкротстве предприятия, возбужденного еще в 1998 году по иску «Правэкс-банка».

Справка УНИАН. ОАО «Ривнеазот» является одним из основных производителей аммиачной селитры в Украине.