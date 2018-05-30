Горловский химзавод: ждем экологической катастрофы?..

Оперативный репортаж

Горловский химзавод, который прежде был режимным предприятием, сейчас находится в стадии санации. На территории хранится более 2,5 тысячи тонн химикатов и 30 тонн тротила. Трубы, бочки и цистерны находятся в таком состоянии, что яд в любой момент может попасть в грунтовые воды. 9 сентября 2008 года на заводе произошел небольшой пожар - загорелась ёмкость, в которой были остатки формалина. Тогда власти заверяли, что опасности нет. Но сегодняшний день подтверждает, что тогда проблема била в набат…

Как заявил на встрече с журналистами начальник управления экономики, промышленности и связи Горловского городского совета Юрий Трунов, Горловскому химическому заводу для предотвращения экологической катастрофы необходимо 50 млн. грн. - чтобы срочно обезопасить тонны опасных отходов.

Сейчас на предприятии находится 2,4 тыс. тонн мононитохлорбензола, около 30 тонн взрывчатых веществ (тротила) и еще старые могильники – смесь химикатов в объеме 11,9 тыс. тонн, которые захоронены за территорией завода.

Производство мононитрохлорбензола (МНХБ) с 1995 года на предприятии было остановлено, отходы в твердом и жидком состоянии уже 14 лет держат в металлических цистернах и бочках. Из-за долгого хранения и их особых химических свойств емкости поражены коррозией, частично образуется утечка и, соответственно, происходит испарение. Из-за коррозии стенки металлических емкостей сузились с 10 мм до 3 мм. Мононитрохлорбензол – кровяной яд, относится к категории второго класса опасности, то есть, является «высоко опасным веществом»». При повышении температуры мононитрохлорбензол начинает активно испаряться. Он проникает в организм человека не только через органы дыхания, но и через поверхность кожи. Результат отравления - нарушение формулы крови, резкое понижение гемоглобина, нарушение центральной нервной и сердечно-сосудистой систем.

За средства города и области еще в 2002 году было разработано Технико-экономическое обоснование (ТЭО) установки по переработке и обезвреживанию этого химиката. ТЭО прошло государственную экспертизу, получило положительный результат. Второй этап – разработка рабочего проекта. В 2008 году Донецкое областное управление охраны окружающей природной среды выделило на эти цели 1 млн. грн. и провело тендер на определение разработчика. Его выиграло ООО «Донбассхимресурсы». Третий этап – начало строительства установки. Но для этого понадобится от 1,5 до 3 лет. Но проблема требует немедленного разрешения. Мононитрохлорбензол уже сейчас просачивается через коррозийные трещины, проникает в грунт и заражает воздух, а рядом с заводом находится поселок, под землей - действующие шахтные выработки. Уже сегодня нужно «перетарить» 2,4 тыс. тонны мононитохлорбензола из ржавых металлических емкостей в новые, желательно пластмассовые, и это только до запуска планируемой установки.

«Время идет и дальше уже тянуть некуда, потому что точечная коррозия характерна для мононитрохлорбензолов, а здесь такой водораздел, который идет в сторону города Енакиево, в речку Кальмиус, а потом в Азовское море», - подчеркнул Ю.Трунов. «Жители рядом расположенного поселка, однозначно, страдают, особенно в летний период, когда степень испарения повышается, и предельно допустимая концентрация в воздухе мононитрохлорбензола тогда превышается в 8-15 раз», - отметил он.

Для решения этих проблем, по данным Ю.Трунова, предприятию нужно, как минимум, 50 млн. грн. На завершение рабочего проекта необходимо 1,5 млн. грн., строительство установки (для переработки МНХБ), по предварительным данным, обойдется в 30 млн. грн., утилизация взрывчатых веществ – в 15 млн. грн. Кстати, как подчеркнул Ю.Трунов, о последнем - «это тоже опасные работы, тем более, что специалистов на заводе практически не осталось».

По его словам, город ежегодно выделяет средства из своего бюджета, из фонда охраны окружающей среды по 100 тыс. грн., но этого не достаточно. Предприятие охраняется по периметру, но освещения нет из-за нехватки средств.

Присутствовавший на встрече с журналистами начальник Главного управления промышленности и инфраструктуры Донецкой облгосадминистрации Виталий Кижаев отметил, что премьер-министру Юлии Тимошенко в декабре прошлого года, когда она находилась в Донецкой области, «было в очередной раз вручено письмо об оказании помощи по ликвидации последствий работы Горловского химзавода». Но, по его словам, ответа пока нет, происходит «постоянное размывание ответственности среди министерств, оно не приводит к положительному результату, а ситуация усугубляется».

В.Кижаев акцентировал, химзавод - «объект государственный и подход должен быть к этому объекту государственный, и чем больше мы тянем эту проблему, тем быстрее накапливается и без того уже критическая масса химиката, дорожает стоимость работ».

Так, например, если в 2002 году стоимость утилизации отходов тротила составляла 4 млн. грн., то на сегодняшний день – 17 млн. грн., и дальше, с учетом кризиса, будет еще дороже.

Но самое интересное, что буквально через забор с химзаводом находится еще одно химическое предприятие - концерн «Стирол», на котором хранятся емкости с 10 тыс. кубометров жидкого аммиака.

Ю.Трунов сказал: «Всякое может быть. Взрывчатые вещества, мононитрохлорбензолы, рядом «Стирол», емкости с жидким аммиаком… Это, в случае непредвиденных обстоятельств, значит, что ни Горловки, ни Дзержинска, ни Енакиево через 12 минут не будет»…

Елена Колгушева (УНИАН)