Во Львовской области появился новый индустриальный парк

Министерство экономического развития и торговли зарегистрировало индустриальный парк «СИГМА Парк Ярычев» в селе Старый Ярычев Львовской области, сообщается на сайте министерства.

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Согласно сообщению, в индустриальном парке планируется предоставлять логистические услуги и создать около 2500 рабочих мест. Площадь парка составляет почти 16 га, где можно размещать предприятия III-IV классов вредности, которые могут как организовывать производства из давальческого и иного сырья для экспорта, так и организовывать импортозамещение.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывал парламент принять законодательство для стимулирования развития индустриальных и технопарков.

По данным Минэкономразвития, в Украине в общей сложности зарегистрировано 26 индустриальных парков.