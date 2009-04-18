Чистая прибыль GE сократилась на 35%
14:00, 18 апреля 2009Промышленность
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В первом квартале
Компания General Electric сообщила о 35% падении чистой прибыли в первом квартале 2009 года.
За первые три месяца прибыль сократилась до 2,8 млрд долл. с 4,4 млрд долл. годом ранее.
Между тем, аналитики ожидали более значительное снижение. GE планирует сократить издержки в 2009 году на 5 млрд долл, заявил глава компании Джефф ИММЕЛЬТ, передает BBC.
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