Чистая прибыль GE сократилась на 35%

Компания General Electric сообщила о 35% падении чистой прибыли в первом квартале 2009 года.

За первые три месяца прибыль сократилась до 2,8 млрд долл. с 4,4 млрд долл. годом ранее.

Между тем, аналитики ожидали более значительное снижение. GE планирует сократить издержки в 2009 году на 5 млрд долл, заявил глава компании Джефф ИММЕЛЬТ, передает BBC.