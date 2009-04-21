Журнал Fortune назвал 500 крупнейших компаний США. Деловой журнал сегодня в очередной раз опубликовал рейтинг самых крупных компаний страны, сообщает Прайм-ТАСС.

Без влияния кризиса не обошлось. Сменился № 1 - им стала нефтяная компания Exxon Mobile. Следом идет Walmart. Хотя, надо признать, участники ведущей пятерки остались прежними. Это также Chevron, Conoco Phillips и General Electric. А вот финансовые компании ослабили свои позиции.

Ежегодный рейтинг Fortune 500 составляется на основе финансовых показателей компаний за 2008 год. И главное в нем - оборот, а такой важный для инвесторов показатель, как прибыль, особой роли не играет. Именно поэтому даже в первой двадцатке оказались корпорации, показавшие гигантские убытки: № 4 - Conoco Phillips - почти 17 миллиардов долларов убытков, №6 – General Motors - он в минусе на 31 миллиард и на 12 месте Citigroup, потерявшая без малого 28 миллиардов.

Впрочем, у тройки лидеров все показатели в норме. Победитель 2008 года - Exxon Mobile. Компания заработала более 440 миллиардов долларов, при показателе прибыльности свыше 10 процентов. Комментарий управляющего директора компании "Арбат Капитал Менеджмент", Александра Орлова: "Нефтяные компании могли значительно увеличить выручку, плюс многие нефтяные компании хеджировали свои будущие выручки. Сейчас реальная ситуация похуже, и средняя цена нефти в этом году будет явно ниже прошлогодней. Нефтяным компаниям приходится значительно сокращать объемы инвестиций в будущую добычу. Поэтому, может быть, и в физическом выражении будет добыто меньше нефти и в переносном - из-за того, что цены упадут".

Годом ранее Exxon Mobile был на второй строчке. В этом году это место занимает прошлогодний лидер гигант мирового ритейла Walmart. Вот уж кому море по колено - даже на фоне снижения покупательской способности компания продолжает развиваться, привлекая все новых клиентов, отметил в эфире Business FM старший аналитик компании "CIG" Владимир Рожанковский: "Уолмарт" - это уникальный магазин, примеров и подобий в мире нет. Это огромный базар, цены на продукцию в "Уолмарте" минимальные. Экономить сейчас стало хорошей манерой и в "Уолмарт" зачастили белые воротнички и даже адвокаты. Потребители с высокими доходами все чаще стали посещать их розничные аутлеты".

Финансовые гиганты Америки в этом году заработали от экспертов Fortune красную карточку. На скамейку аутсайдеров отправился страховщик AIG, который за год опустился разом с 13 на 245 место, "Фэнни Мэй" - 60 строчек вниз, а "Фреди Мак" - минус 170. "Мерилл Линч" сменил 30 место на 150. Но куда интереснее список перспективных игроков. И тут правят бал компании потребительского и высокотехнологичного сектора. Microsoft, GE, Johnson & Johnson и AT&T. Старший аналитик компании "Си Ай Джи Владимир Рожанковский уверен, что в рейтинге Fortune 500 в 2009 году именно компании потребительского сектора вместе с нефтяниками будут лидерами. Оставив позади финансистов.