Автопромышленность Германии должна возродить доверие к себе - Меркель

По мнению канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel), немецкой автомобильной отрасли следует приложить значительные усилия, чтобы восстановить доверие к себе. Такое заявление Меркель сделала в четверг, 14 сентября, выступая на открытии Франкфуртского автосалона, передает DW.

По словам Меркель, предприятия отрасли "излишне" воспользовались пробелами в законодательстве и существующих нормах по показателям выбросов. "Этим они не только повредили себе, но и ввели в заблуждение и разочаровали как потребителей, так и власть", - подчеркнула Меркель. Даже если эти слова касаются только меньшинства автомобильных компаний, вся отрасль должна "как можно скорее" вернуть доверие, отметила Меркель.

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В то же время канцлер ФРГ обратила особое внимание на то, какое большое значение имеет эта ключевая отрасль немецкой промышленности для экономического роста и занятости населения. Она также указала на необходимость выпускать более чистые двигатели внутреннего сгорания, чтобы избежать введения запретов на въезд дизельных автомобилей в города. Кроме того, по мнению Меркель, важно также инвестировать в новые виды двигателей.

Напомним, "дизельный скандал" стал одной из тем предвыборных дебатов в Германии. Выборы в Бундестаг состоятся 24 сентября.