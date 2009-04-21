Харцызский трубный увеличил прибыль

По итогам 2008 года чистая прибыль ОАО «Харцызский трубный завод» составила 1 млрд. 265,6 млн. грн., что почти в 4 раза, или на 942,4 млн. грн., больше, чем по итогам 2007 года.

Об этом сообщается в финансовом отчете предприятия, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

Согласно финотчету, чистый доход ХТЗ за 2008 год составил 3 млрд. 732,3 млн. грн., что на 20%, или 637 млн. грн., больше, чем по итогам 2007 года.

Справка УНИАН. ОАО «Харцызский трубный завод» – крупнейший в СНГ производитель прямошовных электросварных труб большого диаметра от 478 до 1420 мм для магистральных газо- и нефтепроводов. Мощности завода позволяют производить более 1,6 млн. тонн труб в год. На Харцызском трубном заводе действует интегрированная система управления качеством, соответствующая требованиям стандартов: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, API Spec Q1, ДСТУ ISO 9001.

ХТЗ входит в Дивизион стали и проката группы «Метинвест».

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. Входит в состав финансово-промышленной группы СКМ. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

ООО «Метинвест холдинг» – управляющая компания группы "Метинвест".