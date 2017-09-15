Опубликовано видео испытаний украинско-польского ударного беспилотника

Появилось видео испытаний украинско-польского беспилотника ударного действия. Его на своей странице в Facebook опубликовал секретарь СНБО Александр Турчинов.

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"Опробовали новый БПЛА ударного действия. Украинско-польская разработка. Тихий и точный. Смотрите сами", - говорится в описании к записи.

Как сообщал УНИАН, в Украине состоялось успешное испытание разведывательно-ударного комплекса "Сокол", который является продуктом успешной кооперации украинского предприятия "Чезара" с польскими партнерами.