Опубликовано видео испытаний украинско-польского ударного беспилотника
07:04, 15 сентября 2017Промышленность
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Разведывательно-ударный комплекс "Сокол" состоит из одной разведывательной и трех ударных боевых машин.
Появилось видео испытаний украинско-польского беспилотника ударного действия. Его на своей странице в Facebook опубликовал секретарь СНБО Александр Турчинов.
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"Опробовали новый БПЛА ударного действия. Украинско-польская разработка. Тихий и точный. Смотрите сами", - говорится в описании к записи.
Как сообщал УНИАН, в Украине состоялось успешное испытание разведывательно-ударного комплекса "Сокол", который является продуктом успешной кооперации украинского предприятия "Чезара" с польскими партнерами.
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