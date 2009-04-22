Прибыль Yahoo! упала

Чистая прибыль одного из ведущих в мире интернет-поисковиков, американской компании Yahoo! Inc., составила в первом квартале 2009 года 118 миллионов долларов, что на 78% ниже, чем в тот же период годом ранее, сообщает РИА Новости..

Согласно отчету, прибыль на одну обыкновенную акцию компании за первые три месяца текущего года упала на 78% по сравнению с первым кварталом 2008 года и составила 0,08 доллара против 0,37.

Выручка поисковика за отчетный период упала на 13% и составила 1,58 миллиарда долларов.

В пресс-релизе руководство Yahoo отмечает, что, несмотря на финансовый кризис, компании удалось сохранить лидирующие позиции на рынке интернет-рекламы.

Вместе с тем, компания заявила о намерении сократить около 700 сотрудников.

Компания Yahoo! Inc. была основана аспирантами Стэнфордского университета Дэвидом Фило и Джерри Янгом в январе 1994 года. Yahoo владеет второй по популярности в мире поисковой системой и предоставляет ряд сервисов, объединенных интернет-порталом Yahoo! Directory.