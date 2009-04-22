Правительство поддержит завод им. Малышева

Правительство сегодня перечислит 136 млн. грн. на финансовое оздоровление ГП "Завод им. Малышева".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр промышленной политики Владимир НОВИЦКИЙ сегодня на брифинге в Кабинете Министров Украины.

«Казначейство должно сегодня перечислить эти средства», – сказал он.

Кроме того, по словам В.НОВИЦКОГО, предприятию будет предоставлено еще 100 млн. грн. в рамках госзаказа на производство танков.

Как сообщал УНИАН, 6 марта по инициативе Харьковской облгосадминистрации Кабинет Министров выделил государственному предприятию «Завода им. Малышева» 92 млн. грн. Эти средства назначены на выплату задолженности по заработной плате работникам завода и уплату взносов в Пенсионный фонд.

ГП «Завод им. Малышева» – главный производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. Морозова и Харьковским конструкторским бюро двигателестроения предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, имеющейся на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП «Завод им. Малышева»: тяжелая бронетехника (ОБТ «Оплот», БРЭМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники (БАУ-23, «Гром»).

В 2008 году завод им. Малышева выполнил заказ Министерства обороны Украины на модернизацию 20 отечественных танков Т-64 до уровня БМ «Булат» и поставку их действующим частям украинской армии. Сегодня завод работает над выполнением нескольких контрактов для иностранных заказчиков.