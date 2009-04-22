СКМ за 2008 г. получила 184,5 млн. грн. прибыли

Ринат АХМЕТОВ, владеющий 100% акций ЗАО «Систем Кэпитал Менеджмент», принял решение оставить прибыль компании за 2008 год нераспределенной и направить ее на поддержание высокого уровня ликвидности активов группы.

Как сообщается в пресс-релизе СКМ, переданном УНИАН, такое решение Р.АХМЕТОВ принял 21 апреля в ходе собрания акционеров компании.

Согласно финансовой отчетности ЗАО «СКМ» (не консолидированной, без учета финансовых результатов предприятий Группы СКМ), чистая прибыль компании по итогам 2008 года составила порядка 184,5 млн. грн. «Это ниже прибыли «СКМ» за 2007 год, которая составила более 19 млрд. грн. Разница между показателями чистой прибыли ЗАО «СКМ» в 2007 и 2008 годах объясняется тем, что в 2007 году Компанией были проведены масштабные структурные преобразования, в результате которых корпоративные права предприятий Группы СКМ были переданы европейским дочерним холдинговым компаниям (которые на 100% входят в Группу СКМ) в соответствии с отраслевым разделением. Согласно действующему законодательству передача корпоративных прав осуществлялась по рыночной стоимости (на момент осуществления транзакций - приблизительно 5 млрд. долларов), тогда как в балансе указывалась себестоимость данных активов. Разница и составила чистую прибыль ЗАО «СКМ» 2007 года. К 2008 году Компания СКМ практически завершила реструктуризацию, и в течение года практически не осуществляла подобных транзакций», - поясняется в пресс-релизе «СКМ».

«Уверен, что такое решение полностью соответствует вызовам сегодняшнего дня. Прибыль СКМ за прошедший год будет реинвестирована. Основное направление ее использования - обеспечение высокой ликвидности каждого предприятия Группы, четкое выполнение Группой взятых на себя обязательств, в том числе - перед нашими сотрудниками, партнерами, клиентами наших предприятий, кредиторами. Наши стратегические интересы не изменились – мы по-прежнему нацелены на долгосрочное присутствие в основных направлениях бизнеса Группы: это ГМК, энергетика, финансовый сектор, телекоммуникации, медиа и недвижимость. И сегодня, как и ранее, мы заинтересованы в том, чтобы каждое из этих направлений работало максимально эффективно. Сегодня, в условиях турбулентности мировой экономики, возникают возможности, которых раньше просто не было. И мы нацелены на то, чтобы использовать эти возможности на 100%», приводит пресс-служба СКМ слова генерального директора ЗАО «СКМ» Олега ПОПОВА.

Также на Собрании был утвержден отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «СКМ» за 2008 год.

По мнению аналитика Инвестиционной группы «Сократ» Дмитрия Хорошуна, оставив прибыль СКМ не распределенной, акционер стимулирует инвестиции в развитие бизнеса дочерних компаний Группы.

«С одной стороны, компании Группы СКМ - Метинвест и ДТЭК самостоятельно инвестируют в развитие и модернизацию своих предприятий. С другой стороны, если они знают, что СКМ может их поддержать финансово, то, безусловно, они будут больше средств направлять на развитие бизнеса», - сказал Д.ХОРОШУН.

При этом он отметил, что СКМ не нужно указывать все возможные цели, на которые ее дочерние компании могут использовать эти средства. «СКМ говорит о том, что у нее есть средства на ликвидность и это значит, что она готова поддерживать свои дочерние компании во всем», - добавил эксперт.

Справка УНИАН. Компания СКМ – профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В Группу СКМ входят компании Метинвест Холдинг, ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, Сегодня Мультимедиа, ТРК Украина, ЭСТА Холдинг, Украинский Ритейл и другие.

С 7 апреля 2009 г. у ЗАО «СКМ» один акционер - Ринат АХМЕТОВ (100% компании). До последнего времени ему принадлежали 90% акций СКМ, а 10% - его жене Лилии.