Инфляция в России cоставила 6%

Инфляция в России с начала года составила 6,0%. Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе государственной статистики РФ (Росстат).

«За период с 14 по 20 апреля 2009 г. индекс потребительских цен составил 100,2%, с начала месяца - 100,6%, с начала года - 106,0% (в 2008г. с начала месяца - 101,1%, с начала года - 106,0%, в целом за апрель - 101,4%)», сообщает Росстат.