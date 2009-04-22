ОПЗ завершил первый квартал с убытком

ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) завершило первый квартал текущего года с убытком 4,086 млн. грн., тогда как по итогам января-марта 2008 года чистая прибыль предприятия составляла 118,129 млн. грн.

Об этом идет речь в квартальном отчете компании по результатам финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

За отчетный период завод сократил чистый доход на 45% – до 404,155 млн. грн., валовую прибыль – в 10 раз – до 24,798 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году ОПЗ увеличил чистую прибыль в 2,6 раза или на 488,147 млн. грн. - до 796,977 млн. грн., по сравнению с 2007 годом.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Последние три года около 88% произведенной заводом продукции экспортируется: аммиак - в Бельгию, США и Францию, карбамид - в Швейцарию, Бельгию, США и Германию.

100% пакет акций ОАО находится в управлении Фонда государственного имущества Украины.