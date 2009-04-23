Прибыль «Свиточ» в 2008 г снизилась на треть

Львовская кондитерская фабрика «Свиточ», один из крупнейших производителей кондитерских изделий (Львовская обл., принадлежит компании «Несле»), завершила 2008 год с чистой прибылью 9,9 млн. грн. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Чистый доход от реализации продукции составил 311,5 млн. грн. Инвестиции в производство за прошлый год составили 12,5 млн. грн.

В 2008 году предприятие произвело 21,4 тыс. тонн продукции.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль ЗАО «Свиточ» в 2007 году составила 15,8 млн. грн., а в 2006 году - 17,8 млн. грн. В 2007 году предприятие произвело свыше 27,3 тыс. тонн продукции на сумму 327,8 млн. грн.

Справка УНИАН. Компания Nestle - одна из крупнейших компаний по производству продуктов питания в мире. Nestle начала свою деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительского офиса. Компания осуществляет маркетинговую поддержку таких брендов, как Nescafe, Nesquik, Maggi, Nuts, Friskies, KitKat и Aero.

Производственная база Nestlé в Украине представлена двумя предприятиями - ЗАО «Кондитерская фирма «Свиточ» (г. Львов, 97% акций) и ОАО «Волыньхолдинг» (г. Луцк, 100% акций). На сегодня доля Nestle S.A. в капитале «Свиточ» составляет 96,89%.

ЗАО «Свиточ» производит шоколадную продукцию (конфеты, плитки, батончики), печенье и вафли под торговыми марками «Свиточ», Nestle и Aero.