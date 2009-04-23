Продажи LG выросли на 14,6%

В первом квартале 2009 года объем продаж компании LG Electronics (Корея) и филиалов компании на глобальном уровне увеличился на 14,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и достиг 12,85 триллиона вон (9,12 млрд. долл.). Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе копании.

Прибыль от реализации составила 456 миллиарда вон (324 млн. долл.), что определило маржу прибыли на уровне 3,5% - на 2,8% больше, чем в предыдущем квартале.

На уровне материнской компании зафиксирован объем продаж в размере 7,07 триллиона вон (5,02 млрд. долл.), прибыль от операционной деятельности составила 437 млрд. вон (310 млн. долл.).

Консолидированные продажи, включая продажи дочерних компаний, увеличились на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 15,89 триллиона вон (11,28 млрд. долл.). Консолидированная прибыль от реализации достигла 117 триллиона вон (83 млн. долл.), что определило маржу на уровне 0,7% - на 1,5% выше показателей предыдущего года.

В сообщении компании также отмечается, что по итогам первого квартала 2009 года объем продаж мобильных телефонов компании по всему миру составил 2,8 млрд. долл., что «превзошло самые смелые ожидания и на 22,6% лучше результатов прошлого года». Что касается общих поставок мобильных телефонов, то они снизились на 7% по сравнению с предыдущим кварталом и составили 22,6 миллиона единиц.

Прогнозируя направления и перспективы развития бизнеса во втором квартале 2009 года, компания считает, что с началом «высокого сезона» для кондиционеров и благодаря новым продуктам в основных категориях компания ожидает увеличения уровня продаж на 10% по сравнению с предыдущим кварталом.

Справка УНИАН. LG Electronics, Inc. – мировой лидер и новатор в области бытовой электроники, бытовой техники и устройств мобильной связи. В компании работают более 82 тыс. человек на 114 предприятиях, включая 82 представительства во всем мире. В 2008 году объем глобальных продаж составил 44,7 млрд. долл. США. Компания LG состоит из пяти подразделений: Home Entertainment, Home Appliance, Air Conditioning, Business Solutions и Mobile Communications. LG является ведущим производителем мобильных устройств, плоскопанельных телевизоров, кондиционеров, стиральных машин с фронтальной загрузкой, оптических запоминающих устройств, DVD-плееров и систем домашних кинотеатров.