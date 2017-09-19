Украина начала процедуру спора в ВТО по ограничению Казахстаном импорта труб

Украина направила запрос во Всемирную торговую организацию о начале спора с Казахстаном об ограничении импорта украинской трубной продукции, сообщил УНИАН источник в правительстве.

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"Мы направили запрос в ВТО о начале спора об ограничениях импорта украинской трубной продукции на территории Евразийского экономического союза, в частности Казахстана", - сообщил источник.

Как сообщал УНИАН, Украина на заседании комитета Всемирной торговой организации по антидемпинговой практике в мае прошлого года потребовала от стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), включая Россию, Армению, Казахстан и Кыргызстан, отменить антидемпинговые меры в отношении украинских прутьев и стальных труб, а также прекратить расследование в отношении ферросиликомарганца.

Коллегия Евразийской экономической комиссии весной прошлого года приняла решение ввести антидемпинговую пошлину на украинские прутки сроком на 5 лет. Кроме того, Евразийская экономическая комиссия открыла повторное антидемпинговое расследование в отношении некоторых видов стальных труб из Украины.