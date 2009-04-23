Партнерство власти и бизнеса - основа конкурентоспособности

Партнерство власти и бизнеса является основным фактором конкурентоспособности Украины. Об этом речь идет в аналитическом материале (рекомендационном издании) «Партнерство с целью повышения конкурентоспособности экономики Украины», который сегодня презентовала Американская торговая палата в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, документом предлагается начать новый этап сотрудничества инвестиционного сообщества и государственных институтов Украины для быстрого выхода из кризиса и дальнейшего стабильного развития государства.

Глава Совета директоров Американской торговой палаты, руководящий партнер PricewaterhouseCoopers Борис КРАСНЯНСКИЙ отметил, что несмотря на значительный потенциал Украины конкурентоспособность ее экономики все еще остается на очень низком уровне. Сегодня украинской власти нужно думать над тем, как привлечь инвестиции в страну, причем не столько привлечь иностранный капитал, сколько создать условия, при которых украинский бизнес будет инвестировать в национальную экономику, а не выводить капитал за границу.

Б.КРАСНЯНСКИЙ подчеркнул, что самостоятельно решать проблемы, которые еще больше обострились с приходом кризиса, бизнес не в состоянии. Точно так же и власть не может бороться с кризисом без активной позиции бизнеса. Таким образом, только совместная работа бизнеса и властных структур позволит выработать план действий, реализация которого даст возможность не только победить кризис, но и использовать момент и «оторваться от конкурентов», ведь «когда все растут, то трудно кого-то обогнать».

В свою очередь, президент Американской торговой палаты Хорхе ЗУКОСКИ отметил, что Украина обладает значительным потенциалом, но на пути к его раскрытию должна преодолеть множество преград.

Х.ЗУКОСКИ убежден, что только партнерство бизнеса и «тех, кто принимает решения», позволит Украине эффективно бороться с кризисом. Он выделил семь секторов, решение проблем в которых должно стать первоочередной задачей такого партнерства, – это сельское хозяйство, финансовый сектор, сектор потребительских товаров, недвижимость, телекоммуникации, энергетика и туризм. Остальные сектора экономики будут подключаться по мере улучшения ситуации по вышеуказанным направлениям.

Народный депутат Украины, глава Совета конкурентоспособности Украины Юрий ПОЛУНЕЕВ считает, что развитие конкурентоспособности нужно рассматривать прежде всего как инвестиционный проект.

«Это инвестиции в те факторы, которые формируют более конкурентоспособную экономику Украины, – сказал Ю.ПОЛУНЕЕВ. – Во время кризиса необходимо инвестировать, для того чтобы создать платформу для развития после кризиса».

Также он считает, что сегодня нужно говорить об ответственной конкурентоспособности, построение которой должно предусматривать инвестиции в социальный капитал как неотъемлемую часть каждого проекта.

Кроме того, по мнению Ю.ПОЛУНЕЕВА, чтобы привлечь к решению проблемы конкурентоспособности ученых, экспертов, общественные организации для определения приоритетов работы, нужно ежегодно проводить в Украине форум, посвященный данному вопросу. Рабочее название форума он предложил следующее: «Конкурентоспособность Украины в глобальном мире».

Ю.ПОЛУНЕЕВ считает необходимым в ожидании послекризисных изменений в мире продолжить обсуждение создания политического треугольника Украина – Россия – США, но чтобы в его основе была не политика, а исключительно вопросы конкурентоспособности, торговые связи, экономика.

Как отметила народный депутат Украины Ксения ЛЯПИНА, о необходимости внесения изменений в налоговое законодательство, о чем идет речь в аналитическом материале «Партнерство с целью повышения конкурентоспособности экономики Украины», говорится уже не один год. В частности, с точки зрения повышения конкурентоспособности отечественных предприятий особо остро стоит проблема внедрения инновационных технологий, для развития которых в Украине так и не созданы стимулирующие факторы.

Также К.ЛЯПИНА соглашается с необходимостью либерализации рынка земли, отмечая, что Украина всегда была аграрным государством, но при этом так и не научилась использовать свои преимущества. «У нас колоссальный ресурс, который лежит под ногами и не используется», – подчеркнула она.

В то же время К.ЛЯПИНА считает, что с учетом политической ситуации и приближающихся выборов, вероятно, для улучшения условий работы бизнеса нужно применять «политику мелких шагов», поскольку каких-либо значительных изменений, в частности законодательных, сейчас вряд ли удастся добиться.

В свою очередь, председатель Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александра КУЖЕЛЬ отметила, что если необходимые изменения не удастся провести через парламент, то отчасти их можно внедрить постановлениями Кабинета Министров Украины.

Что касается изменений налогового законодательства, то, по мнению А.КУЖЕЛЬ, сегодня они маловероятны, при этом, возможно, более эффективным путем решения вопроса снижения нагрузки на бизнес является пересмотр процедур администрирования налогов.

По мнению сопредседателя Совета инвесторов при Кабинете Министров Украины Сергея ТИГИПКО, вопрос «что делать?» сегодня уже не актуален, так как многие в Украине знают, что нужно делать, но не знают, как это делать.

По его мнению, лидером в вопросе повышения конкурентоспособности должно быть государство, при этом, учитывая важность данного вопроса, в правительстве должен быть отдельный человек, который будет им заниматься.

С.ТИГИПКО подчеркнул, что первым фактором, мешающим повышению конкурентоспособности Украины, будет коррупция. «Это машина, огромная машина, из которой люди сделали себе бизнес», – сказал он.

По словам С.ТИГИПКО, для того чтобы бороться с коррупцией, нужно в первую очередь провести дерегуляцию – отстранить государство от тех процессов, где возможно его негативное влияние. Далее следует провести регуляцию – установить четкие, детально прописанные процедуры государственного контроля по наиболее важным направлениям. И последнее – «начать, наконец, садить в тюрьму тех, кто обворовывает наших учителей, врачей». С.ТИГИПКО считает, что в Украине нужно провести хотя бы одну «громкую посадку».

Вторым препятствующим фактором он назвал отсутствие политической воли. С.ТИГИПКО подчеркнул, что для борьбы с кризисом Украина «как страна еще ничего не сделала, и мы сидим, ждем только одного – пока измениться ситуация в мире». А это, по его мнению, «очень опасная политика».

Директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ отметил, что прежде чем составлять какой-то план действий по борьбе с кризисом и дальнейшему повышению конкурентоспособности Украины, нужно постараться ответить «на большой философский вопрос – заставит ли вообще кризис власть измениться, действовать по новой модели».

При этом руководитель проектов Фонда «Эффективное управление» Андрей ЛОБАЧ подчеркнул, что если сейчас не приступить к проведению реформ, то инвестиции, необходимые для роста после кризиса, в Украину так и не придут.