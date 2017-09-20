Прокуратура просит ввести санкции против ряда производителей минудобрений из-за торговли с боевиками

Главная военная прокуратура просит Министерство экономического развития и торговли Украины ввести санкции против ряда производителей минеральных удобрений из-за торговли с контролируемыми Россией боевиками с оккупированных территорий Донбасса.

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Об этом сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Как говорится в сообщении, Главная военная прокуратура ГПУ, ссылаясь на приказы Минэкономразвития от 19 сентября № 1383 и № 1382 в отношении субъектов хозяйственной деятельности Российской Федерации и их контрагентов в Украине, с учетом статьи 37 закона «О внешнеэкономической деятельности», обратилась в министерство с требованием наложить санкции на ряд производителей минудобрений.

Требования Генпрокуратуры составлены на основании доказательств, полученных в уголовном производстве по факту ведения Российской Федерацией агрессивной войны против Украины и финансирования террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», а также с учетом информации Службы безопасности Украины. За осуществление действий, которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности, применяется специальная санкция в виде временного приостановления внешнеэкономической деятельности, говорится в сообщении.

Главной военной прокуратурой установлено, что предприятия осуществляли поставки азотных удобрений (аммиачная селитра) на временно неподконтрольные украинской власти территории Донецкой и Луганской областей вне таможенного контроля через приостановленные и запрещенные правительством пункты пропуска на российско-украинской границе. Также установлено, что средства, полученные участниками террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» в результате так называемой «растаможки» перемещенных минеральных удобрений, направляются в структурные подразделения этих террористических организаций и используются для финансирования и деятельности их незаконных вооруженных формирований.