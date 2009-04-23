Северодонецкий «Азот» завершил первый квартал с убытком

ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.) завершило первый квартал текущего года с убытком 160,443 млн. грн., тогда как по итогам января-марта 2008 года чистая прибыль компании составляла 121,127 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия, размещенном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

За указанный период компания вдвое сократила чистый доход - до 499,264 млн. грн. Валовой убыток компании по итогам января-марта т.г. составил 30,094 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года валовая прибыль компании составляла 260,633 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Северодонецкое объединение «Азот» в 2008 году сократило чистую прибыль на 48,4% - до 22,485 млн. грн., по сравнению с 2007 годом.

Справка УНИАН. ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» (Луганская обл.) является третьим по величине в Украине производителем аммиака и одним из крупнейших в Европе химическим предприятием по производству азотных удобрений, метанола, уксусной кислоты, винилацетата и его производных, ацетилена, формалина, катализаторов, товаров бытовой химии и другой химической продукции.

На Северодонецкий «Азот» приходится 16,4% общего объема производства аммиака в Украине и 13% общего производства азотных удобрений.

24 декабря 2004 года Фонд госимущества Украины и компания Worldwide Chemical LLC (США) создали ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот» с уставным фондом 1 млрд. 056,7 млн. грн. на базе СГПП «Объединение Азот». Доля Фонда госимущества в ЗАО составляла 40%, доля Worldwide Chemical LLC - 60% - дочерняя компания IBE Trade Corporatiоn.