Девять стран G20 ограничивают торговлю

Девять стран из "большой двадцатки" (G20), среди которых США, Бразилия, Аргентина, Индия, Россия, Франция, Великобритания, Германия и Италия, ограничивают торговлю или рассматривают меры по ее ограничению. С таким заявлением выступил президент Всемирного Банка Роберт Зеллик (Robert Zoellick), передает k2kapital cо ссылкой на Reuters.

При этом Зеллик отметил, что четыре страны из "большой двадцатки" сняли торговые барьеры, при чем "некоторые из них сняли ограничения с одной стороны, но наложили с другой".

Напомним, что "большая двадцатка" обратилась к Всемирному банку и Всемирной торговой организации (ВТО) с просьбой выявлять и следить за теми странами, которые увеличивают торговые барьеры.