Промпроизводство в Украине в августе выросло на 1,2%

Промышленное производство в Украине в августе 2017 года без учета корректировки на эффект календарных дней выросло на 1,2% в годовом выражении, по сравнению с августом 2016 года, после падения на 2,6% в годовом выражении месяцем ранее.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней, промпроизводство в августе в годовом выражении выросло на 1,7%.

По сравнению с предыдущим месяцем, июлем 2017 года, промпроизводство в августе этого года выросло на 3% без учета сезонной корректировки, на 2,2% - с учетом корректировки.

С начала 2017 года, в январе-августе, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, промпроизводство в Украине снизилось на 0,4%.