Кинах: экспортерам нужна поддержка правительства

Заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ заявляет о необходимости повышения со стороны правительства поддержки отечественных экспортеров и возобновления национальных экономических позиций на внешних рынках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, об этом А.КИНАХ заявил в ходе Всеукраинского собрания объединений промышленников, предпринимателей и работодателей, которое состоялись вчера в Киеве.

«В посткризисный период свои позиции на внешних рынках смогут сохранить только те государства, которые уже сегодня работают над укреплением своей экономики», - подчеркнул А.КИНАХ.

По его словам, кризис – это очень жестокое перераспределение сфер влияния и рынков. «Тот, кто мечтает, что после завершения кризисных явлений в мировом экономическом пространстве он автоматически вернется на свои рынки сбыта, ошибается», – отметил политик.

«В послекризисный период останутся те, кто умеет не только преодолевать кризисные явления, но и в условиях кризиса укрепляет конкурентоспособность своих экономик, умело защищает национальные экономические интересы, внутренний рынок, современными методами поддерживает экспортеров, создает рабочие места на своей территории, обеспечивает высокий уровень инвестиционного климата, безопасности бизнеса», - отметил президент УСПП.

А.КИНАХ в очередной раз выразил обеспокоенность по поводу того, что Украина сегодня остается одним из государств, которые до сих пор не имеют общенациональной антикризисной программы. «Все развитые страны сегодня утверждают пакеты мощных антикризисных мер, совместных действий правительств, центральных банков и парламентов, в основе которых лежат усилия по недопущению охлаждения национальных экономик, создание условий повышения конкурентноспособности», – подчеркнул он.

Народный депутат отметил, что сегодня Украине крайне необходим комплексный, высокопрофессиональный подход к вопросу защиты экспортеров и возобновления своих позиций на внешних рынках.

«Антикризисная программа должна включать ряд мер, в том числе снижение учетных ставок, уменьшение стоимости кредитных ресурсов, которые покажут миру, что Украина как государство защищает свои национальные экономические интересы, и экспортеры могут рассчитывать на поддержку своего правительства в это непростое для них время», - подытожил А.КИНАХ.