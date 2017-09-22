Рост промпроизводства свидетельствует о движении Украины вперед - Гройсман

Рост промышленного производства в августе на 2,2% по сравнению с июлем свидетельствует о необратимом движении Украины вперед, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

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"Положительная новость - Государственная служба статистики обнародовала данные, свидетельствующие о том, что промышленное производство в Украине растет. Например, рост промпроизводства в августе по сравнению с июлем составляет 2,2%, причем рост зафиксирован по всем ключевым направлениям… Язык цифр - беспристрастен: страна необратимо движется вперед", - отметил премьер.

При этом Гройсман подчеркнул, что рост был зафиксирован, в частности, в добывающей промышленности, переработке и поставке энергоресурсов. Больше всего выросло производство компьютерной техники и оптической продукции - на 32,4%, производство мебели - на 20,3%, а также производство товаров длительного пользования - на 15%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, промышленное производство в Украине в августе 2017 года, без учета корректировки на эффект календарных дней, выросло на 1,2% в годовом выражении, по сравнению с августом 2016 года, после падения на 2,6% в годовом выражении месяцем ранее. По сравнению с предыдущим месяцем, июлем 2017 года, промпроизводство в августе этого года выросло на 3% без учета сезонной корректировки, на 2,2% - с учетом корректировки.