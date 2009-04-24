Японцы могут построить газогенераторную станцию на ДМКД

На ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (ДМКД) (Днепродзержинск) на этой неделе находится делегация специалистов из Японии с целью изучения технических возможностей строительства на предприятии газогенераторной станции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепродзержинского горсовета.

Проект строительства газогенераторной станции предусматривает установку оборудования японского производства для утилизации доменных, конвертерных и коксовых газов.

Ориентировочно в сооружение газогенераторной станции меткомбинат инвестирует 300 млн. долларов США.

На первом этапе строительства мощность станции составит 150 МВт, после введения в эксплуатацию второго генератора общая мощность достигнет 300 МВт.

Сроки строительства - 2,5 года. О дате начала строительства не сообщается.

Справка УНИАН. ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» (г. Днепродзержинск) специализируется на производстве чугуна, проката и занимает монопольное положение на рынке широкополосной универсальной стали и на рынке профилей. Комбинат является поставщиком катаной осевой профильной заготовки для железнодорожного транспорта. Свою продукцию комбинат поставляет в Германию, Италию, Бельгию, Китай, страны СНГ и Ближнего Востока.

98,81% акций ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского» владеет корпорация «Индустриальный союз Донбасса».

В 2008 г. ДМКД сократил относительно 2007 года производство чугуна на 11,3% - до 3,06 млн. тонн, производство стали на 12,2%, - до 3,321 млн. тонн, готового проката на 10,7% - до 2,773 млн. тонн.

Чистая прибыль Днепровского меткомбината в 2008 году снизилась в 6 раз - до 91,6 млн. грн.