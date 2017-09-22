Премьер заявил о массе нарушений на госшахтах и пообещал навести порядок

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о большом количестве злоупотреблений, которые имеют место в государственном секторе угольной промышленности и о необходимости навести порядок в этой сфере. Такое заявление он озвучил в парламенте, отвечая на вопрос народных депутатов о позиции правительства в отношении дальнейшего развития угольной шахты "Нововолынская" №10.

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"Я считаю, что в государственном секторе угольной промышленности есть много злоупотреблений, и мы должны там тоже навести порядок. … Сегодня с утра до ночи работают украинские шахтеры, добывают уголь, и они имеют право получать достойную заработную плату и эффективное управление на уровне шахт, шахтоуправлений и в целом по отрасли", - сказал он.

Также Гройсман добавил, что увеличение добычи собственного угля, а не поставки импортного топлива, являются приоритетом для украинского правительства.

"Мы заинтересованы в увеличении количества добычи украинского угля, именно украинского, поскольку импортный уголь нарушает наш баланс международной торговли. Мы должны производить в стране уголь", - сказал он, добавив, что главным условием наращивания добычи остается вопрос безопасности работы шахтеров.

Премьер-министр также призвал депутатов обсудить реформу государственной угольной отрасли в стенах парламента.