ММК им. Ильича направил прибыль на переоснащение предприятия

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» направило прибыль, полученную предприятием в 2008 году, на техническое переоснащение.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре комбината, такое решение было принято сегодня на собрании акционеров ОАО «ММК им. Ильича».

В собрании приняли участие акционеры, владеющие 91,02% акций предприятия.

Согласно отчету правления, по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО за 2008 год, уставный фонд предприятия составил 837 млн.928 тыс. грн., прибыль - 1млрд. 462 млн. 527 тыс. грн.

Утвердив все отчеты, в том числе ревизионной, акционеры приняли решение, зачислить прибыль, подлежащую распределению, в резервный фонд для последующего направления средств на перевооружение предприятия.

В пресс-центре напомнили, что в 2008 году на техническое перевооружение и развитие производства ОАО «ММК им. Ильича» было направлено 1 млрд. 286 млн. грн.