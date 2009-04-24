Украинские авиапредприятия будут обеспечены работой на 5 лет

Контракт с Индией на модернизацию индийских самолетов Ан-32 обеспечит работу для украинских авиапредприятий на следующие 5 лет.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщил министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ.

По его словам, контракт на модернизацию более 100 индийских самолетов Ан-32 будет подписан в ближайшее время. «Контракт будет способствовать финансовому оздоровлению Харьковского государственного авиационного производственного предприятия, Киевского авиационного завода «Авиант» и Завода 410 гражданской авиации», - уточнил министр.

Справка УНИАН. АНТК им. Антонова сотрудничает с Индией более 40 лет. Самолеты марки "Антонов" нашли самое широкое применение в этой стране со сложными климатическими условиями и многочисленными высокогорными аэродромами. Особое место среди них занимают Ан-32. Они способны совершать полеты с высотных аэродромов (до 4500 м над уровнем моря) в условиях жаркого климата (до +55°С), а также обладают рядом других высоких характеристик. Начиная с 1984 г., в Индию было поставлено 118 таких самолетов. Они успешно выполняют задачи, поставленные военными и гражданскими ведомствами, авиакомпаниями. Хорошие качества Ан-32 позволили создать на его базе ряд модификаций, в том числе, коммерческий транспортный самолет Ан-32Б и самолет для тушения лесных пожаров Ан-32П. Сегодня «Антонов» совместно с индийскими предприятиями намерен работать над модернизацией этих самолетов.