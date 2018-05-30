Полигон НИТКА - 12 тысяч тонн металлолома или 2 миллиона долларов в год

В наследство от СССР Украине достался ряд уникальных военных объектов, которые нашим собственным Вооруженным силам оказались просто не нужны. Одним из наиболее интересных «артефактов» советского ВПК без сомнения является полигон НИТКА, расположенный на аэродроме Новофедоровка, недалеко от города Саки в Крыму. Аббревиатура НИТКА расшифровывается как научно-испытательный тренажер корабельной авиации, нередко этот полигон называют зарытым в землю авианосцем. Украина, не имеющая собственных авианосцев, ежегодно сдает полигон «напрокат» российским летчикам палубной авиации для отработки взлета и посадки.

Из года в год вокруг НИТКИ разыгрываются нешуточные политические страсти. В прошлом году из-за ситуации вокруг Южной Осетии украинские власти вообще не пустили российских летчиков на полигон. В этом году ситуация вроде бы нормализовалась, однако, дальнейшая судьба полигона остается весьма туманной. Экономический кризис заставил россиян отложить планы по строительству аналогичного комплекса на территории РФ. Но эта отсрочка может оказаться непродолжительной, если украинские политики не определятся со своим отношением к военно-техническому сотрудничеству с Россией.

Испытания на разрыв

Построенный в начале 1980-х годов, комплекс НИТКА воспроизводит палубу крейсера-авианосца, основное оборудование тренажера находится под землей. Взлетно-посадочный блок комплекса может раскачиваться, имитируя волнение на море. Комплекс оснащен трамплином для взлета самолета и аэрофинешером, который используется для торможения самолета в процессе его посадки на палубу авианосца. Подобные комплексы есть еще в Соединенных Штатах и Испании. Но НИТКА считается самой большой в мире, общий вес металлоконструкций составляет 12 тыс. тонн. Обслуживанием комплекса и поддержанием его в рабочем состоянии занимаются около 100 военных специалистов.

Согласно алгоритму подготовки летчиков палубной авиации, прежде чем сажать самолет на палубу корабля, летчикам необходимо отработать посадку на наземном тренажере. Единственный российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» базируется в Североморске Мурманской области, именно оттуда прилетают тренироваться на НИТКУ летчики-североморцы. Обычно это происходит в конце лета.

Ранее за тренировку своих военно-морских летчиков россияне платили нам около 500 тыс. долл. ежегодно. При этом за использование полигона российские военные время от времени рассчитываются не деньгами, а запчастями для украинских боевых самолетов советского производства. Этот факт можно считать достаточно выгодным для российской стороны, потому что расчетная стоимость запчастей рыночная, а для российских военных они стоят значительно дешевле. Но нередко платежи или бартеры задерживались российской стороной, так было в 2003 и 2004 годах. В 2006 году россияне перечислили причитающиеся Украине 500 тысяч долларов, а в 2007 году Минобороны Украины и РФ договорились об увеличении стоимости аренды НИТКИ до почти 2 миллионов долларов. Вместе с тем, в конце 2007 года главнокомандующий ВМФ России Владимир Масорин заявил, что комплекс НИТКА устарел, поэтому принято решение о строительстве до 2010 года нового комплекса по подготовке летчиков палубной авиации на территории России. Стоимость такого проекта, по оценкам экспертов, составит около 200 миллионов долларов.

В прошлом году ситуация вокруг НИТКИ еще больше обострилась, так как в связи с российско-грузинским конфликтом Украина отказала российским военным летчикам в разрешение пересечь украинскую границу. Прилетят ли российские летчики на НИТКУ в этом году пока не известно.

Как отметил в интервью УНИАН руководитель информационных программ Центра содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона НОМОС Павел Лакийчук, «сегодня переговоры по НИТКЕ продолжаются в позитивном русле. Насколько я знаю, скорее всего, в этом году будет достигнуто соглашение об использовании НИТКИ российскими летчиками палубной авиации. Но пока окончательного решения по этому вопросу нет».

Кстати, не так давно НИТКА неожиданно всплыла в средствах массовой информации в связи с визитом Юлии Тимошенко в Японию в конце марта этого года. На пресс-конференции в Токио японские журналисты задали украинскому премьер-министру вопрос относительно подготовки на НИТКЕ китайских военно-морских летчиков. Юлия Владимировна категорически опровергла эту информацию.

Эксперт НОМОС также заявил, что китайских пилотов на полигоне НИТКА не было. А жаль. Ведь если бы Украина смогла договориться с Китаем относительно использования НИТКИ, это было бы прекрасным решением проблемы как содержания полигона, так и дополнительных поступлений в бюджет от аренды. Сейчас маячит печальная перспектива - если не будет достигнута договоренность с Россией, этот уникальный объект придется утилизировать. Учитывая резкое падение стоимости металлолома, за утилизированную НИТКУ удастся выручить не более 1,5 млн. долл.

Конечно, есть и альтернативный вариант - отдать полигон… байкерам или стритрейсерам, которые очень любят устраивать гонки на заброшенных аэродромах и аэрофинешер им придется очень кстати. Но если без шуток, то НИТКА вполне может повторить судьбу радиолокационных станций российской Системы раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН), со времен СССР находившихся на территории Украины. После того как РФ отказалась от РЛС, расположенных под Мукачевом и Севастополем, Украина обращалась с предложением об их совместном использовании к Евросоюзу и США. Рассматривалась идея включить их в состав противоракетной обороны ЕС или даже использовать в качестве элементов ПРО, которую США намерены развернуть в Польше и Чехии. Но, похоже, украинские РЛС никому не нужны, а поддерживать их в работоспособном состоянии Украине не по карману.

Китайские летчики не прилетят, а заманить индийских могут только россияне

И все же, что ждет нашу НИТКУ? По мнению директора московского Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, совершенно очевидно, что России полигон нужен. «Россия не оставила своих амбиций по строительству авианесущего флота, согласно которым на смену единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов» придут новые. А значит, возникнет необходимость и в подготовке летчиков палубной авиации. Конечно, Россия могла бы построить такой полигон на своей территории в обозримом будущем, может быть не к 2010 году, а к 2011-2012 годам, если бы не мировой экономический кризис. Сегодня такие затратные проекты как строительство собственного аналога НИТКИ попадут под нож первыми», - отметил эксперт в комментарии агентству УНИАН.

Очень важным фактором для решения дальнейшей судьбы полигона НИТКА, по мнению эксперта, являются политические заявления обеих сторон. «Точно так же как Россия периодически заявляет о том, что она сворачивает военно-техническое сотрудничество с Украиной по различным направлениям, так и представители украинского ОПК регулярно провоцируют Россию, заявляя о том, что вполне обойдутся без российских партнеров», - отметил Р.Пухов. При этом он отметил, что «вместо того, чтобы зарабатывать деньги на москалях, украинский эстеблишмент делает все возможное, чтобы даже в условиях кризиса Россия мобилизовала свои, пусть и ограниченные ресурсы, и начала строить этот полигон на своей территории».

При этом, по мнению Р.Пухова, Россия может привлечь к участию в строительстве полигона Индию. «Полигон аналогичный НИТКЕ потребуется индийцам, которые купили у России авианесущий крейсер «Адмирал Горшков». Реализовать такой проект совместными усилиями будет гораздо проще, а сам полигон может быть построен даже на территории Индии», - предположил эксперт. Он отметил, что в последующие 2-3 года Россия будет делать выбор - либо она откажется от своего полигона и останется с НИТКОЙ, либо она будет строить полигон самостоятельно или же совместно с Индией.

Что касается Китая, который намерен использовать на своем авианосце российские самолеты Су-33, то, по мнению Р.Пухова, китайцы вряд ли захотят с кем-то делить такой полигон. «Они могут только попросить украинцев или русских помочь им в строительстве подобного объекта», - добавил эксперт.

Он убежден, что в ближайшие 3 года заинтересованность России в использовании НИТКИ для подготовки летчиков будет сохраняться, а вот дальнейшие перспективы полигона напрямую зависят от позиции украинских политиков. «Другое дело, что Украина не является в области властных структур единым телом - есть разные люди, разные фракции и Россия не сможет получить гарантии от всех представителей украинского политикума. Я думаю, что кризисы будут повторяться, особенно в предвыборный период, украинские политики уже не раз демонстрировали, что «ради красного словца не пожалеют мать, отца», а что уж говорить о каких-то российско-украинских отношениях», - сказал Р.Пухов.

Он считает, что Украина не сможет в обход России договориться об использовании НИТКИ. “Китайцы не захотят это делать на украинской территории, а индийцы не станут ссориться с Россией», - считает Р.Пухов.

По мнению эксперта, в целом, украинский оборонно-промышленный комплекс может быть сохранен только при условии кооперации с российским ВПК. «Либо Украина сохраняет военно-техническое сотрудничество с Россией, либо она принимает осознанное решение ликвидации своего ОПК. Все разговоры о том, что вступление в НАТО не отразится на украинском ОПК, - бред», - убежден директор ЦАСТ.

Кризис поможет выдавить политику из ВТС

К сожалению, с российским экспертом можно не согласиться только в нюансах, но в главном приходиться признать его правоту. Вопрос сохранения полигона НИТКА лежит исключительно в сфере политики, как собственно и остальные составляющие украинско-российского военно-технического сотрудничества (ВТС). Бесконечные метания нашей внешней политики из стороны в сторону и так нанесли невосполнимый урон отечественному оборонно-промышленному комплексу (ОПК). Лишившись в обозримом будущем перспективы членства в НАТО, мы по-прежнему продолжаем идти на конфронтацию с Россией. Последняя, в свою очередь, видя в Украине потенциального члена альянса, а значит и врага, планомерно сокращала ВТС с украинскими предприятиями. Но с приходом мирового кризиса ситуация может кардинально измениться. Урезая свой военный бюджет, Россия будет вынуждена отказаться и от создания на своей территории мощностей по производству вооружений и военной техники, которые должны были бы заменить аналогичные украинские предприятия, работающие в кооперации с российскими коллегами. В этом смысле НИТКА может стать как ярким примером перехода украинско-российского ВТС из политической в экономическую плоскость, так и напротив оказаться предвестником окончательного разрыва между украинским и российским ОПК. Так может быть стоит отделять экономические интересы от политики даже в такой чувствительной сфере как ВТС и попробовать “зарабатывать деньги на москалях”, пока они у них еще есть.

Кстати, на 29 апреля запланирована встреча Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Они проведут в Москве заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества. Как раз то, что нужно... Может, двум премьерам стоит обсудить ситуацию и в военно-техническом сотрудничестве...

Антон Лосев (УНИАН)