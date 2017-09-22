АКХЗ вынужден снизить производство, УЗ сорвала поставки углей из морпортов - гендиректор

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), входящий в группу «Метинвест», вынужден снизить производство с максимальных показателей в связи с тем, что «Укрзализныця» не обеспечила своевременную доставку коксующихся углей из морских портов, сообщил генеральный директор предприятия Муса Магомедов

«Мы боремся за нашу конкурентоспособность, проводили бессонные ночи, чтобы в прошлом месяце выйти на довоенные показатели производства – со 160 тыс. т до 270 тыс. т. Но сейчас мы вынуждены снизить производство из-за того, что «Укрзализныця» не привезла уголь из портов», - сказал он в пятницу в ходе общественных слушаний проекта приказа Мининфраструктуры о повышении ж/д тарифов на 22,5% с 1 октября.

По его словам, чтобы конкурировать на рынке, АКХЗ должен наращивать производство.

«Почему УЗ идет по стандартному пути повышения тарифов, а не работает над своей операционной эффективностью? Ряд продукции мы уже перевозим автотранспортом. Например, бензол в Чехию и Польшу мы везем грузовиками», - отметил Магомедов.

Кроме того, гендиректор сообщил, что в связи с ситуацией на железной дороге коксохим вынужден был пойти на изменение технологии.

«Сырье на соседний «Инкор» мы везем авто, которые в 3-4 раза дешевле. То есть, в условиях военной логистики автомобильный транспорт дешевле», - констатировал он.

В ответ и. о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов заявил, что железная дорога испытывает серьезный дефицит рабочего парка тяги.

«По некоторым участкам я поставил задачу поднимать парк локомотивов. Но это не вопрос сегодняшнего дня, это системный вопрос, 25 лет мы съедали амортизацию. Еще тогда надо было инвестировать. Это результат многолетней неправильной тарифной политики УЗ», - констатировал Кравцов.