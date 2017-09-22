Украина поднялась на 11-е место в мировом рейтинге производителей стали

Украинские металлурги в августе 2017 года по сравнению с августом прошлого года сократили производство стали на 5,5% - до 1,800 млн тонн, поднявшись при этом с 12-го на 11-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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По итогам января-августа текущего года Украина сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 13,9% - до 14,1 млн тонн, сохранив 12-е место в мировом рейтинге производителей стали.

Согласно сообщению, в августе лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 74,6 млн тонн (рост на 8,7% к августу 2016 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (8,7 млн тонн, -2%), Индия (8,5 млн тонн, +4,1%), США (7 млн тонн, +6,3%), Южная Корея (6,1 млн тонн, +4,9%), Россия (5,6 млн тонн, -5%), Германия (3,6 млн тонн, +3,3%), Турция (3,2 млн тонн, +13,3%), Бразилия (3 млн тонн, +1,2%) и Тайвань (1,96 млн тонн, +6,8%),

В целом, в августе 2017 года по сравнению с августом прошлого года 67 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 6,3% - до 143,6 млн тонн.

Согласно отчету ассоциации, за январь-август позиции лидера продолжает удерживать Китай - 566,4 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 5,6%).

Далее следуют: Япония (69,6 млн тонн, -0,4%), Индия (66,5 млн тонн, +5,1%), США (54,7 млн тонн, +2,4%), Южная Корея (47 млн тонн, +3,7%), Россия (46,5 млн тонн, -1%), Германия (29,4 млн тонн, +2,1%), Турция (24,7 млн тонн, +13,6%), Бразилия (22,5 млн тонн, +9,3%) и Италия (15,6 млн тонн, +1,7%),

За 8 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 67 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 4,9% - до 1,122 млрд тонн.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2016 года сохранила 10-е место в мировом рейтинге производителей стали, увеличив ее производство на 5,5% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.