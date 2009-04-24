У СНБО нет данных о возможном реэкспорте Кенией украинского оружия

У Совета национальной безопасности и обороны Украины нет никаких данных о возможном реэкспорте поставленного в Кению украинского оружия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый заместитель секретаря СНБО Степан ГАВРИШ.

Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что часть танков, которые транспортировало судно «Фаина» в Кению, остались в Судане, С.ГАВРИШ отметил, что СНБО тщательным образом отслеживает ситуацию с поставками украинского оружия в Кению.

По его словам, на сегодняшний день никаких данных о возможном реэкспорте украинского оружия со стороны Кении нет.

С.ГАВРИШ добавил, что эту информацию подтверждает и официальный Судан.

Как сообщал УНИАН, сухогруз "Фаина" был захвачен пиратами 25 сентября 2008 года у берегов Сомали. На момент захвата на "Фаине" находились 17 граждан Украины, трое россиян и один гражданин Латвии.

Пираты получили выкуп 4 февраля 2008 года и покинули судно. Согласно официальной версии, морским разбойникам заплатили 3,2 млн. долларов.

На борту "Фаины" было проданное Кении вооружение - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы.

Председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам выяснения обстоятельств поставки в Грузию украинской военной техники с целью установления фактов нарушения законодательства Украины и норм международного права Валерий КОНОВАЛЮК заявлял, что ВСК выявила факты незаконной торговли оружием, перевозившемся на «Фаине».

В частности, по его словам, установлено, что кенийская армия вообще не использует оружие советских образцов, а груз “Фаины” был предназначен для Южного Судана.