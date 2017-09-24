Гройсман: от машиностроительной отрасли зависит дальнейший экономический успех Украины

Правительство рассматривает машиностроение как одну из важнейших комплексных отраслей промышленности, от которой зависит дальнейший экономический успех Украины.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в поздравлении работников отрасли с профессиональным праздником - Днем машиностроителя, сообщает правительственная пресс-служба.

«Украинские машиностроители, имея значительный опыт, разрабатывают и проектируют сложные системы и приборы: бытовую технику и средства радиосвязи, оборудование для легкой и пищевой промышленности, станки и агропромышленную технику. Наше производство включает в себя химическое и строительное машиностроение, оборудование для добычи полезных ископаемых и предприятий тяжелой промышленности. Украинские специалисты авиакосмической отрасли имеют высокую репутацию на мировой арене», - подчеркнул Гройсман.

Он отметил, что в Украине производится также немало сложной военной техники, которая соответствует современным стандартам и делает Вооруженные Силы Украины одними из самых боеспособных в Европе.

«Украинские больницы обеспечиваются современным оборудованием, произведенным в Украине и позволяющим диагностировать и лечить сложные заболевания. Фактически, существуют целые отрасли промышленности, которые могут обеспечить украинские машиностроители. И вместе мы способны восстановить наш потенциал», - подчеркнул глава правительства.

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По его словам, сегодня, когда отечественная промышленность возрождается и продолжается экономический рост, от уровня подготовки специалистов, вознаграждения за их труд, условий их работы зависит реализация масштабной политики новой индустриализации.

«Поэтому правительство рассматривает машиностроение как одну из важнейших комплексных отраслей промышленности, от которой зависит дальнейший экономический успех страны», - акцентировал он.

Гройсман выразил уверенность, что благодаря кропотливому труду работников машиностроительной отрасли будет обеспечено устойчивое развитие всего отечественного хозяйства.

«Желаю всем работникам профессионального роста, новых достижений и реализации самых смелых проектов», - добавил премьер.