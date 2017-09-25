Крупнейшая газодобывающая компания Украины увеличила добычу

Крупнейшая газодобывающая компания нашей страны - «Укргазвыдобування» - с начала 2017 года, по состоянию на 22 сентября, увеличила добычу газа, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 3,8% - до 11 млрд куб. м. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что прирост добытого за указанный период газа составляет 400 млн куб. м, что в 5 раз превышает рост добычи за весь 2016 год (77 млн куб. м).

«Суточная добыча газа продолжает держаться на максимальных за последние пять лет показателях - 42 млн куб. м», - сообщила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году «Укргазвыдобування» по сравнению с предыдущим годом сократила добычу природного газа на 3,8% - до 14,528 млрд куб. м. По итогам 2016 года компания увеличила добычу природного газа на 0,5% - до 14,6 млрд куб. м.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%. 100% акций компании принадлежат государственному холдингу «Нафтогаз Украины».