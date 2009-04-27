Chrysler снизит зарплаты сотрудникам

Один из крупнейших производителей автомобилей в США Chrysler LLC достиг договоренности с профсоюзом работников автомобильной промышленности о снижении зарплат сотрудникам, пишет The Wall Street Journal.

Данное соглашение является еще одним шагом в попытках компании избежать банкротства.

Также Chrysler необходимо до 1 мая договориться о реструктурировании долга перед кредиторами и завершить объединение с Fiat, что позволит выполнить условия правительства США, которое выделило компании 4 млрд долл. финансовой помощи.