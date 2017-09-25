"Нафтогаз" с октября повышает цены на газ для промышленности

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 октября текущего года повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 3% по сравнению с сентябрем – до 8164,8 гривни с 7921,2 гривни за тысячу кубометров, говорится в сообщении компании.

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По данным "Нафтогаза", максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 октября будут повышены также на 3% – до 9016,8 гривни с 8749,2 гривни за тысячу кубометров.

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Нацкомиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

В сентябре 2017 года "Нафтогаз" повысил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 6,7% по сравнению с августом 2017 года – до 7921,2 гривни за тысячу кубометров и максимальные цены на 6,3% - до 8749,2 за тысячу кубометров.