Королевская: 2 нормы закона о промышленности не работают

Из-за отсутствия механизма внедрения норм об отмене таможенной пошлины и НДС на импорт украинские предприятия не могут модернизировать производство. Это касается судостроителей, авиационной, космической, металлургической, химической отраслей. Об этом заявила на заседании рабочей группы с судостроителями глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, народный депутат Украины от БЮТ Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, по ее словам, две ключевые нормы закона о поддержке промышленности все еще не работают.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает: чтобы эти нормы заработали в полной мере необходимо, чтобы Министерство промышленной политики составило перечень предприятий, готовых к проведению модернизации. Но в министерстве только 18 марта был утвержден состав комиссии и порядок определения предприятий. В течение месяца комиссия не заседала ни разу. Таким образом, на сегодняшний день не утверждено ни одно предприятие.

«Не для того мы почти полгода назад приняли этот закон и преодолели вето Президента, чтобы столь необходимые антикризисные меры блокировались на уровне бюрократического аппарата», - возмутилась Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

О существующей проблеме глава парламентского комитета доложила премьер-министру и министру промполитики. В письме к ним, Н.КОРОЛЕВСКАЯ обратилась с просьбой лично проконтролировать дальнейший ход ситуации.

«Утвержденные законом антикризисные меры должны и будут работать в полной мере. Они позволят предприятиям модернизировать производство, сохраняя при этом рабочие места и выплату всех социальных гарантий», - подчеркнула депутат.

Как сообщал УНИАН. 15 января 2009 г. Верховная Рада Украины преодолела вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно минимизации влияния финансового кризиса на развитие отечественной промышленности». За преодоление вето проголосовали 400 из 446 зарегистрированных депутатов.

Верховная Рада Украины приняла этот закон 18 декабря 2008 года.

Закон предоставляет право промышленным предприятиям применять ежегодную 25-процентную норму ускоренной амортизации основных фондов группы 3. При этом амортизация основных фондов группы 3 проводится до достижения балансовой стоимостью группы нулевого значения. Согласно закону, пропуск на таможенную территорию Украины с целью свободного оборота или временный ввоз и первая регистрация в Украине ввезенных транспортных средств новых и бывших в пользовании, или изготовленных в Украине по кодам товарных позиций 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705, осуществляется при условии их соответствия экологическим нормам.

В случае нарушения требований относительно целевого использования указанных товаров плательщик налога обязан увеличить налоговые обязательства по результатам налогового периода, на который приходится такое нарушение, на сумму НДС, которая должна была быть уплачена в момент ввоза таких товаров, а также уплатить пеню, начисленную на такую сумму налога, исходя из 120% учетной ставки Национального банка, которая действовала на день увеличения налогового обязательства, и за период от даты ввоза таких товаров до даты увеличения налоговых обязательств.

Этот закон вступил в силу с 1 января 2009 года.