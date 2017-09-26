Украина предлагает Канаде присоединиться к строительству завода боеприпасов - Полторак

Министр обороны Степан Полторак сообщил, что Украина предлагает Канаде присоединиться к строительству завода боеприпасов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Канады Харджитом Сингх Сейджжаном.

Читайте такжеПолторак обсудил с президентом Пакистана возможную торговлю боеприпасами и сотрудничество в танкостроении"Очень важным было обсуждение совместного производства оборудования, оснащения, как в Канаде, так и в Украине. Мы хотели бы, чтобы Канада присоединилась к строительству завода боеприпасов на территории Украины, и этот вопрос мы обсудили с моим коллегой", -отметил Полторак.

"Вопросом очень важным было и обсуждения сотрудничества между Украиной и Канадой на основе тех договоренностей, которые уже были. Это касается и завода «Антонов», это касается и производства (боеприпасов), я уже говорил о заводе боеприпасов, и других планов, которые у нас есть вместе с Канадой", - сказал Полторак.