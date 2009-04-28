Малый бизнес

09:23, 28 апреля 2009
Промышленность
0

С чего все начиналось

Чтобы открыть свой бизнес, им пришлось скрести по сусекам, занимать у друзей, родственников, брать мини-кредиты. Со смешным начальным капиталом эти компании заработали серьезные деньги, пишут Ведомости.

$25 000

«Моне»

Чтобы открыть первый небольшой салон красоты в 1997 г., основателю бизнеса Александру Глушкову хватило личных сбережений. Деньги вернулись за считаные месяцы. Сегодня сеть, носящая имя французского импрессиониста, является второй по величине в России и охватывает 30 салонов в трех городах. Доход компании за юбилейный 2007 г. превысил $13 млн.

$5 500

«Евросеть»

За 12 лет история создания крупнейшего российского мобильного ритейлера с выручкой за прошлый год свыше $5,7 млрд успела обрасти легендами. Главная из них гласит: компания создавалась буквально из ничего. Впрочем, сам Евгений Чичваркин не раз рассказывал, что деньги на закупку первой партии аксессуаров для «Евросети» ему пришлось занимать у отца — $2000.

$7 000

«Авиавторресурс»

Скромный инвестбюджет не единственное, чем располагал предприниматель Сергей Самошкин. Были обученные рабочие, кое-какой инструмент и опыт утилизации авиатехники, на чем и собиралась зарабатывать компания. О выборе ниши жалеть не пришлось: выручка, полученная в первый год работы (около $0,3 млн в 2000 г.), спустя несколько лет увеличилась в десятки раз.

$16 000

Sunbox

На новый бизнес соучредителя компании Юрия Авинова вдохновила стойка с рекламными открытками, увиденная им девять лет назад в Нью-Йорке. Стартовые вложения в российский проект вернулись уже через год — в шестикратном размере. А спустя еще два года, в течение которых удалось отпечатать и распространить миллионы открыток, Sunbox вышла на оборот $1,5 млн.

$0

i-Free

Обстоятельства рождения своего детища в начале 2000-х создатели i-Free любят сравнивать с тем, как начиналась Apple: тот же голый энтузиазм и кустарщина, только вместо гаража была комнатка в хрущевке. Сливки с рынка мобильного контента i-Free сняла в 2004 г. — тогда в результате агрессивной региональной экспансии ее выручка увеличилась в 30 с лишним раз, до $28 млн.

$6 000

«Хекля»

До середины 1990-х петербургский коммерсант Валерий Пыжов пытался производить повседневную одежду, но не выдержал конкуренции с китайцами. Затем он взял микрокредит в банке и наладил пошив профессиональной одежды для персонала — на сей раз успешно. Текущие финпоказатели компания не раскрывает, заявляя лишь, что ее доход уже давно перевалил за $50 млн.

$350

«Флорист.ру»

Свои инвестиции житель Казани Петр Талантов распределил так: $50 за коньяк программисту и еще $300 за подключение к системе онлайн-платежей. Сервис по продаже цветов через Сеть задумывался для иностранцев (западные холостяки засыпали потенциальных невест из России цветами), но постепенно привлек и местных клиентов. Прошлый год компания закончила с выручкой около $3 млн.

$70 000

«Крошка Картошка»

На сумму, собранную основателями, в 1998 г. можно было купить типовую трехкомнатную квартиру на окраине столицы. Но вместо жилья они приобрели много картофеля и два автобуфета, в одном из которых поставили работать своих жен. В дальнейшем «Крошка Картошка» непрерывно разрасталась — в России сеть объединяет свыше 300 точек обслуживания, а ее выручка в 2007 г. составила $70 млн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter