Малый бизнес
С чего все начиналось
Чтобы открыть свой бизнес, им пришлось скрести по сусекам, занимать у друзей, родственников, брать мини-кредиты. Со смешным начальным капиталом эти компании заработали серьезные деньги, пишут Ведомости.
$25 000 «Моне»
«Моне»Чтобы открыть первый небольшой салон красоты в 1997 г., основателю бизнеса Александру Глушкову хватило личных сбережений. Деньги вернулись за считаные месяцы. Сегодня сеть, носящая имя французского импрессиониста, является второй по величине в России и охватывает 30 салонов в трех городах. Доход компании за юбилейный 2007 г. превысил $13 млн.
$5 500 «Евросеть»
«Евросеть»За 12 лет история создания крупнейшего российского мобильного ритейлера с выручкой за прошлый год свыше $5,7 млрд успела обрасти легендами. Главная из них гласит: компания создавалась буквально из ничего. Впрочем, сам Евгений Чичваркин не раз рассказывал, что деньги на закупку первой партии аксессуаров для «Евросети» ему пришлось занимать у отца — $2000.
$7 000 «Авиавторресурс»
«Авиавторресурс»Скромный инвестбюджет не единственное, чем располагал предприниматель Сергей Самошкин. Были обученные рабочие, кое-какой инструмент и опыт утилизации авиатехники, на чем и собиралась зарабатывать компания. О выборе ниши жалеть не пришлось: выручка, полученная в первый год работы (около $0,3 млн в 2000 г.), спустя несколько лет увеличилась в десятки раз.
$16 000 Sunbox
SunboxНа новый бизнес соучредителя компании Юрия Авинова вдохновила стойка с рекламными открытками, увиденная им девять лет назад в Нью-Йорке. Стартовые вложения в российский проект вернулись уже через год — в шестикратном размере. А спустя еще два года, в течение которых удалось отпечатать и распространить миллионы открыток, Sunbox вышла на оборот $1,5 млн.
$0 i-Free
i-FreeОбстоятельства рождения своего детища в начале 2000-х создатели i-Free любят сравнивать с тем, как начиналась Apple: тот же голый энтузиазм и кустарщина, только вместо гаража была комнатка в хрущевке. Сливки с рынка мобильного контента i-Free сняла в 2004 г. — тогда в результате агрессивной региональной экспансии ее выручка увеличилась в 30 с лишним раз, до $28 млн.
$6 000 «Хекля»
«Хекля»До середины 1990-х петербургский коммерсант Валерий Пыжов пытался производить повседневную одежду, но не выдержал конкуренции с китайцами. Затем он взял микрокредит в банке и наладил пошив профессиональной одежды для персонала — на сей раз успешно. Текущие финпоказатели компания не раскрывает, заявляя лишь, что ее доход уже давно перевалил за $50 млн.
$350 «Флорист.ру»
«Флорист.ру»Свои инвестиции житель Казани Петр Талантов распределил так: $50 за коньяк программисту и еще $300 за подключение к системе онлайн-платежей. Сервис по продаже цветов через Сеть задумывался для иностранцев (западные холостяки засыпали потенциальных невест из России цветами), но постепенно привлек и местных клиентов. Прошлый год компания закончила с выручкой около $3 млн.
$70 000 «Крошка Картошка»
«Крошка Картошка»На сумму, собранную основателями, в 1998 г. можно было купить типовую трехкомнатную квартиру на окраине столицы. Но вместо жилья они приобрели много картофеля и два автобуфета, в одном из которых поставили работать своих жен. В дальнейшем «Крошка Картошка» непрерывно разрасталась — в России сеть объединяет свыше 300 точек обслуживания, а ее выручка в 2007 г. составила $70 млн.