Работники Завода им.Малышева уже могут получить долги по зарплате

Госказначейство начало перечислять средства ГП «Завод им.Малышева» (Харьков) для погашения задолженности по зарплате и осуществления обязательных платежей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на начальника Главного управления промышленности, транспорта и связи облгосадминистрации Владилена ВАВИЛОВА.

По его словам, по состоянию на 27 апреля был снят арест со средств в сумме более чем 136 млн. грн., которые поступили заводу им.Малышева от Кабинета министров Украины. При этом вечером 27 апреля более чем 26,5 млн. грн. Госказначейство перевело на счета банков, в которых обслуживаются зарплатные карточки работников завода им.Малышева. «Таким образом, те работники завода, которые имеют такие карточки, смогут получить средства в банкоматах», - добавил он.

Что касается выплаты долгов по зарплате в кассах предприятия, то В.ВАВИЛОВ отметил, что средства на эти цели должны поступить уже во вторник. Кроме того, он не исключил, что переговоры между руководством завода им.Малышева, Пенсионным фондом, налоговиками и исполнительной службой будут продолжены.

Кроме того, по его словам, Госказначейство перечислило 56 млн. грн. на счет Пенсионного фонда для погашения задолженности завода перед фондом. Сумма задолженности составляет 75 млн. грн. Порядка 1 млн. грн. перечислено также для осуществления предприятием обязательных платежей другим фондам. Еще свыше 4,6 млн. грн. перечислено в налоговую администрации как подоходный налог.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели исполнительная служба арестовала счета ГП «Завод им. Малышева» по представлению Пенсионного фонда в связи с накопившейся задолженностью по выплате зарплаты уволившимся работникам завода. В связи с этим предприятие не имело возможности воспользоваться выделенными из Стабилизационного фонда Госбюджета средствами для пополнения уставного фонда предприятия и их целевого направления на выплату зарплаты, уплату обязательных платежей в Пенсионный и другие целевые фонды.

В пятницу 24 апреля Пенсионный фонд отозвал свое представление на арест, однако по состоянию на 27 апреля средства все еще были не доступны для предприятия.

Справка УНИАН. ГП «Завод им. Малышева» – главный производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро машиностроения им. Морозова и Харьковским конструкторским бюро двигателестроения предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, имеющейся на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП «Завод им. Малышева»: тяжелая бронетехника (ОБТ «Оплот», БРЭМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники (БАУ-23, «Гром»).

В 2008 году завод им. Малышева выполнил заказ Министерства обороны Украины на модернизацию 20 отечественных танков Т-64 до уровня БМ «Булат» и поставку их действующим частям украинской армии. Сегодня завод работает над выполнением нескольких контрактов для иностранных заказчиков.