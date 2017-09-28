Нацкомиссия выдала металлургической компании лицензию на поставку газа

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выдала лицензию на право ведение хозяйственной деятельности в сфере поставок природного газа для одного из крупнейших производителей трубной продукции и ж/д колес «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод».

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Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии.

Справка УНИАН. «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод» специализируется на производстве бесшовных труб для добычи и транспортировки продуктов в нефтегазодобывающей отрасли, труб специального назначения для машиностроения и энергетической промышленности, труб общего назначения для применения в других промышленных отраслях, а также колес и бандажей для железнодорожного транспорта. Входит в структуру одной из крупнейших промышленных групп «Интерпайп».

«Интерпайп» – это международная вертикально-интегрированная группа компаний, которая производит бесшовные и сварные трубы, а также железнодорожные колеса. Собственником группы является украинский бизнесмен Виктор Пинчук.